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Тест: Умеете ли вы путешествовать во времени?
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Тест: Умеете ли вы путешествовать во времени? 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Совсем скоро Смешарики отправятся в удивительную экспедицию по разным эпохам с помощью туристического агентства «Дежавю». Без захватывающих приключений и временных парадоксов дело не обойдется. Хотите в путешествие вместе со Смешариками? Тогда ответьте на наши серьезные и не очень вопросы.
Внимание! Агентство Tlum.Ru не предлагает вам никаких сомнительных путешествий во времени с исключительной степенью реальности. Мы только хотим проверить, готовы ли вы сопровождать команду Кроша! И еще подпишите здесь и здесь, пожалуйста.
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