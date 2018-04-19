Тест: Умеете ли вы путешествовать во времени?

Совсем скоро Смешарики отправятся в удивительную экспедицию по разным эпохам с помощью туристического агентства «Дежавю». Без захватывающих приключений и временных парадоксов дело не обойдется. Хотите в путешествие вместе со Смешариками? Тогда ответьте на наши серьезные и не очень вопросы.

Внимание! Агентство Tlum.Ru не предлагает вам никаких сомнительных путешествий во времени с исключительной степенью реальности. Мы только хотим проверить, готовы ли вы сопровождать команду Кроша! И еще подпишите здесь и здесь, пожалуйста.

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