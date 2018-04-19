Почему евреи восстание Хмельницкого называют «катастрофой»

У многих евреев вторым по ненависти после Гитлера идёт украинский казачий гетман Богдан Хмельницкий. Восставшие казаки устроили погромы, громили синагоги, сжигали священные книги, а самих евреев безжалостно убивали. Только в городе Немирове за один день погибло 16 тысяч евреев. «Катастрофой»

Катастрофа

Исследователи этого периода, особенно еврейские, описывают ужасные картины расправ украинских казаков над евреями. Фактически произошла восьмая национальная Катастрофа в истории еврейского народа. Естественно звучит вопрос: «Откуда и по какой причине такая жестокость со стороны украинцев?»

Не все исследователи истории утруждают себя ответом на этот вопрос. А ответ очень важен, ибо аналогичная ситуация произойдет в России к началу 80-х годов XIX века и закончится вспышкой большого количества еврейских погромов в сельской местности, и ответ на «больной» вопрос будет почти аналогичным. Знаменитый Николай Гоголь в своём произведении “ Тарас Бульба ” намекнул на эту причину — евреи «сильно означили своё присутствие» среди казаков.

Отношения восставших к евреям

Мстя полякам и нанимавшимся ими для сбора налогов евреям, казаки порой расправлялись с ними крайне жестоко и беспощадно. Значительное количество пленных евреев и поляков было продано на рынках рабов в Стамбуле вскоре после восстания. Точное число жертв неизвестно и, скорее всего, так и не будет достоверно установлено. Тем не менее, практически все источники соглашаются с фактом тотального исчезновения еврейских общин на территории, охваченной восстанием.

Среди восставших украинцев был силён «антисемитизм» из-за евреев-арендаторов, якобы эксплуатировавших крестьян. Так, евреи взимали с православных плату за отправление обрядов в церкви. Крестьянская масса усматривала в евреях исполнителей воли польской шляхты. [С-BLOCK]

Стародубе, Отряды крестьян и горожан громили поместья, убивали управляющих и арендаторов-евреев. Евреи погибали в большом числе в Переяславе, Пирятине, Лохвице и Лубнах. Еврейские летописцы описывают зверские расправы с евреями в Немирове, Тульчине , Полонном, Заславле, Остроге, Старо-Константинове, Баре, Кременце, Чернигове Гомеле и во многих других местах.

Некоторые евреи были вынуждены принять христианство. Большинство же предпочитало смерть, как например известный каббалист Шимшон Острополер.

Польский король Ян-Казимир, после заключения договора (согласно которому, евреи не могут быть «ни владетелями, ни откупщиками, ни жителями в украинских городах») в августе 1649 г., разрешил насильно окрещённым в православие вернуться в лоно иудаизма. Еврейские женщины, насильно обвенчанные с казаками, вернулись к своим семьям.

День Немировской резни (20 сивана) отмечался как день траура по событиям 1648 г. у евреев Немирова. [С-BLOCK]

Через год война между казаками и поляками возобновилась. В польских рядах сражался и еврейский отряд в тысячу человек. Под Берестечком Хмельницкий потерпел поражение и вынужден был подписать невыгодный для себя договор (в Белой Церкви, 28 сентября 1651 г.). Договор этот содержит, между прочим, пункт, согласно которому евреям разрешается по-прежнему быть «обывателями и арендаторами в имениях его королевской милости и в имениях шляхты».

Казачество продолжало волноваться. Хмельницкий отдал себя под защиту царя Алексея Михайловича. Россия объявила Польше войну. Русско-казацкое соединенное войско вступило в Белоруссию Литву и стало избивать евреев и изгонять их из завоеванных городов, при явном сочувствии или содействии мещан.

Чудовищная жестокость

Еврейский летописец Натан Ганновер свидетельствовал: «С одних казаки сдирали кожу заживо, а тело кидали собакам; другим наносили тяжелые раны, но не добивали, а бросали их на улицу, чтобы медленно умирали; многих же закапывали живьем. Грудных младенцев резали на руках матерей, а многих рубили на куски, как рыбу. Беременным женщинам распарывали животы, вынимали плод и хлестали им по лицу матери, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и обрубали несчастным руки, чтобы они не могли вытащить кошку. Иных детей прокалывали пикой, жарили на огне и подносили матерям, чтобы они отведали их мяса. Иногда сваливали кучи еврейских детей и делали из них переправы через речки…» Современные историки ставят под сомнение некоторые аспекты хроники Ганновера, как и любой хроники той эпохи; однако реальность указанных событий возражений не вызывает.

Согласно Ганноверу, евреи говорили о Богдане Хмельницком: «Хмель-злодей, да сотрется имя его!»

Итоги восстания для евреев

Современные методы демографической статистики основаны на данных казначейства польского королевства. Общее число еврейского населения в польском королевстве в 1618—1717 годах составляло от 200 000 до 500 000 человек. Значительная часть евреев жила в местах, не затронутых восстанием, и тогдашнее еврейское население собственно Украины оценивается некоторыми исследователями приблизительно в 50-60 тысяч человек. Из них 30–35 тыс. погибли или покинули территорию Украины.

Еврейские и польские хроники эпохи восстания склонны подчеркивать многочисленность жертв. В исторической литературе конца 20-го века распространены как оценки в 100 000 погибших евреев и более, так и цифры в диапазоне от 40 до 100 тысяч.

Ряд современных учёных считают, что количество жертв было завышено. Украинско-канадский историк Орест Субтельный пишет: «фрагментарная информация об этом и следующем за ним периоде включает сообщения о быстром возрождении, и ясно указывает на то что катастрофа была не так велика, как считалось прежде». Бернард Вайнрыб считает, что еврейские потери не достигли ужасающих цифр, присущих преданиям о погромах времен Хмельницкого, но по его мнению процент жертв среди евреев был значительно выше, чем среди других категорий населения. [С-BLOCK]

По мнению украинского публициста Виталия Портникова, истребление евреев войсками Хмельницкого не было этнической враждой, а ненавистью по религиозному принципу, ведь кроме иудеев погибло много униатов и католиков. Поэтому, по мнению Портникова, эту историю не совсем правильно называть антисемитизмом, а скорее религиозной бойней.

Так же бытует мнение о том, что ужас и скорбь, посеянные резней Хмельницкого, повлияли на то, что евреи, менее чем через 20 лет, последовали за лжемессией Шабтаем Цви.