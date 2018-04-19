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В Биробиджане полицейские и волонтеры провели акцию «Не дай украсть твой велосипед»
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В Биробиджане полицейские и волонтеры провели акцию «Не дай украсть твой велосипед» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В связи с участившимися фактами краж велосипедов областное Управление МВД России организовало среди населения акцию «Не дай украсть твой велосипед». Помощь в проведении профилактического мероприятия оказали представители общественного совета при УМВД России по Еврейской автономной области, а также ребята из волонтерского корпуса «Школа здоровья» биробиджанского медицинского колледжа и центра «МОСТ»
Всего с начала текущего месяца в автономии сотрудниками полиции зарегистрировано более 10 фактов хищений велотранспорта. Большая часть преступлений произошла на территории областного центра.
Зачастую многие из нас становятся свидетелями того, как возле крылечка того или иного магазина в центре города, стоит оставленный без присмотра велосипед.
Владельцы не удосуживаются даже пристигнуть транспортное средство противоугонным тросом. Что называется — садись и езжай. Сотрудникам полиции нечего не остается, как устанавливать хозяина и проводить профилактическую беседу.
Владельцы велотранспорта оставляют свое имущество без присмотра у магазинов, подъездов домов, торговых павильонов, на лестничных пролетах, тем самым облегчают возможность преступнику совершить преступление свободным доступом.
Раздавая листовки владельцам велосипедов, волонтеры разъясняли, что лестничная площадка и домофон в подъезде — не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристёгнут.
Общественники посоветовали жителям автономии, оставляя велосипед, забирать с собой всё быстросъёмное оборудование, а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше.
Но, а если велосипед все же украли, немедленно звонить в полицию.
Никогда не покупайте б/у велосипед без документов. Помните, что в таком случае Вы рискуете стать хозяином краденного средства для передвижения.
В день проведения акции волонтеры разместили листовки в крупных торговых центрах Биробиджана, а также призвали к бдительности горожан, посещающих торговые точки по продаже велотранспорта.
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