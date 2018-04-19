В Приморье на одну вакансию приходится 4,6 резюме — HH

В некоторых сферах конкурс возрастает и до десяти резюме на вакансию.

Эксперты HeadHunter провели аналитику вакансий и резюме, чтобы выяснить, в каких профессиональных сферах в этом году был самый высокий конкурс среди соискателей Дальнего Востока.

Хабаровского края, В первом квартале конкурс на одну вакансию по ДФО составил 4,5 резюме на одно предложение. При этом меньше всего проблем с трудоустройством было у соискателей Якутии и Камчатки. А вот определенные сложности с поиском новой работы могли испытывать жители Сахалинской области Амурской области и Еврейской АО. Именно в этих регионах в начале года был самый высокий конкурс среди кандидатов на одно предложение.

Что касается Приморского края , то здесь конкурс составил 4,6 резюме на одно предложение. Сферы с высоким конкурсом — «Домашний персонал» (9,6) «Начало карьеры, студенты» (8,8), «Высший менеджмент» (7,6), «Безопасность» (6,2), «Юристы» (5,9).

«Четыре-пять резюме на одно предложение сегодня считается нормой. При таком конкурсе соискатели могут найти работу без особых сложностей, а работодатели — сотрудников» — комментирует Софья Леонова , руководитель пресс-службы HeadHunter по ДФО.

Если же говорить об областях с самым высоким конкурсом, то в пятерку лидеров, практически, во всех регионах вошли «Начало карьеры, студенты» (самый высокий конкурс — 12,1 резюме в Хабаровском крае), «Юристы» (12,5 резюме — в Республике Саха (Якутия)) и «Бухгалтерия» (9,4 — в Сахалинской области).

При этом в первом квартале самый высокий конкурс был среди домашнего персонала в Приморском крае — 9,6 резюме на одно предложение. В Якутии более 10 соискателей претендовали на одно предложение в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа», в Еврейской АО оказался самый высокий конкурс среди специалистов по информационным технологиям, а в Амурской области в «Транспорте, логистике».