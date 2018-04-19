Активиста заперли в одном из московских борделей во время рейда

В ходе рейда по пресечению деятельности одного из московских борделей активист, проводивший «контрольную закупку», оказался запертым в комнате заведения. Видео с места проведения полицейской операции опубликовал «360».

Полиция не могла попасть внутрь публичного дома около 30 минут. Все это время мужчина крепкого вида, который, вероятно, работает в борделе охранником, угрожал активисту физической расправой.

Дверь правоохранителям открыли после того, как они пригрозили ее выломать, а злоумышленника — арестовать за насильное удержание человека.

В квартире, которая и служила любовным гнездышком, находились несколько мужчин — скорее всего, клиентов, — и порядка десяти проституток.

Девушек доставили в отделение полиции, чтобы составить протоколы.