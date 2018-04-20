Лавров: Удар США по Сирии дал России право на поставку в Дамаск С-300 

Ракетный удар США по Сирии дал России моральное право поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"У нас нет никаких теперь моральных обязательств (после удара США по Сирии. — прим. «РГ»). У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет", — заявил глава российского МИД.
Напомним, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам, обвинив перед этим Дамаск в применении химического оружия в Восточной Гуте. По сведениям российского министерства обороны, большая часть выпущенных ракет была сбита сирийской ПВО.