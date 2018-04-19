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Белый дом: США активизируют поставки оружия за рубеж с учетом международных обязательств
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Белый дом: США активизируют поставки оружия за рубеж с учетом международных обязательств 

ТАСС 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Правительство США намерено задействовать все свои ресурсы для активизации поставок американских вооружений и техники за рубеж, но при этом Вашингтон будет соблюдать свои международные обязательства касательно нераспространения. Эти положения закреплены в президентском меморандуме, который будет подписан в ближайшее время, сообщил корреспонденту ТАСС в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
По его словам, в этом документе обозначена «структура и рамки, в соответствии с которыми будут рассматриваться поставки американского оружия, будь то коммерческая лицензия или передача [вооружений] от правительства [США] другому правительству». «Он [меморандум] вводит политику для исполнительной власти и предусматривает, чтобы обсуждение всех поставок в обязательном порядке осуществлялось с учетом [интересов] национальной безопасности США, экономической безопасности США и инноваций, укрепления отношений, уважения к правам человека, международных законов и обязательств США в сфере нераспространения», — уточнил собеседник агентства.
Этические требования
В Белом доме утверждают, что меморандум призван расширить возможности США по «поддержке развития потенциала партнеров в сфере безопасности и его нужно воспринимать именно в этом ключе». «Мы признаем, что поставки вооружений могут иметь важные последствия для прав человека. Ничто в этой политике не повлечет изменений в существующих правовых и нормативных требованиях в этом отношении», — добавил представитель СНБ.
"Эта политика направлена на мобилизацию всех ресурсов правительства Соединенных Штатов в целях поддержки поставок оружия, которые соответствуют интересам американской национальной и экономической безопасности", — продолжил он, заверив, что сделки будут рассматриваться «персоналом, который должен придерживаться всех действующих этических и правовых требований». Вводимые правила затронут как боеприпасы, так и товары, включенные в специальный торговый контрольный список, то есть, для продажи которых требуется лицензия.
Борьба с бюрократией
Американская администрация выделяет пять главных приоритетов новой политики. Это «расширение торговых возможностей для американских компаний», укрепление отношений с союзниками, повышение их обороноспособности, в том числе перед лицом террористов, «сохранение военного преимущества США и предотвращение распространения средств доставки оружия массового поражения». В заключение представитель СНБ заверил, что в меморандуме будет обозначен механизм контроля за применением проданного оружия.
В среду президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил, что сейчас реализация оружейных сделок между Вашингтоном и его союзниками иногда занимает годы, обвинив в этом «бюрократию в министерстве обороны и Госдепартаменте». Однако, добавил он, его администрация намеревается существенно ускорить данный процесс, вплоть до нескольких дней.
Против либерализации в этой сфере традиционно выступают правозащитные группы и демократы в Конгрессе США — они опасаются, что американское оружие попадет в страны, правительства которых проводят жесткие силовые операции без оглядки на международные нормы, а также не придерживаются демократических принципов. Республиканцы со своей стороны настаивают на том, что излишне избирательный подход негативно скажется на позициях США на мировом рынке вооружений.
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