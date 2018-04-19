Белый дом: США активизируют поставки оружия за рубеж с учетом международных обязательств

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин /. Правительство США намерено задействовать все свои ресурсы для активизации поставок американских вооружений и техники за рубеж, но при этом Вашингтон будет соблюдать свои международные обязательства касательно нераспространения. Эти положения закреплены в президентском меморандуме, который будет подписан в ближайшее время, сообщил корреспонденту ТАСС в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

По его словам, в этом документе обозначена «структура и рамки, в соответствии с которыми будут рассматриваться поставки американского оружия, будь то коммерческая лицензия или передача [вооружений] от правительства [США] другому правительству». «Он [меморандум] вводит политику для исполнительной власти и предусматривает, чтобы обсуждение всех поставок в обязательном порядке осуществлялось с учетом [интересов] национальной безопасности США, экономической безопасности США и инноваций, укрепления отношений, уважения к правам человека, международных законов и обязательств США в сфере нераспространения», — уточнил собеседник агентства.

Этические требования

В Белом доме утверждают, что меморандум призван расширить возможности США по «поддержке развития потенциала партнеров в сфере безопасности и его нужно воспринимать именно в этом ключе». «Мы признаем, что поставки вооружений могут иметь важные последствия для прав человека. Ничто в этой политике не повлечет изменений в существующих правовых и нормативных требованиях в этом отношении», — добавил представитель СНБ.

"Эта политика направлена на мобилизацию всех ресурсов правительства Соединенных Штатов в целях поддержки поставок оружия, которые соответствуют интересам американской национальной и экономической безопасности", — продолжил он, заверив, что сделки будут рассматриваться «персоналом, который должен придерживаться всех действующих этических и правовых требований». Вводимые правила затронут как боеприпасы, так и товары, включенные в специальный торговый контрольный список, то есть, для продажи которых требуется лицензия.

Борьба с бюрократией

Американская администрация выделяет пять главных приоритетов новой политики. Это «расширение торговых возможностей для американских компаний», укрепление отношений с союзниками, повышение их обороноспособности, в том числе перед лицом террористов, «сохранение военного преимущества США и предотвращение распространения средств доставки оружия массового поражения». В заключение представитель СНБ заверил, что в меморандуме будет обозначен механизм контроля за применением проданного оружия.