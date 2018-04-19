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Нефть вернет доллар на курс не более 60 рублей
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Нефть вернет доллар на курс не более 60 рублей 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital, специально для "Российской газеты":
— Нефть преодолела техническое сопротивление в 72 доллара за баррель и в настоящий момент торгуется выше 73 долларов, что поддерживает сырьевые валюты. Рубль на момент написания комментария отыгрывает 0,19 рублей у доллара США и 0,13 рублей у евро.
На наш взгляд, рост нефти на этой недели продолжится, что позволит рублю отыграть часть ранее утраченных позиций. Добавляют оптимизма отложенные санкции США: многие воспринимают это как попытку Запада наладить диалог с Россией.
Наша цель — 60,50 рубля за доллар в четверг с достижением 60 рублей в пятницу. Евро скорректируется к 74,5 рубля.
Дополнительную поддержку рублю, но уже на следующей неделе окажет начало налогового периода.
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