Нефть вернет доллар на курс не более 60 рублей

— Нефть преодолела техническое сопротивление в 72 доллара за баррель и в настоящий момент торгуется выше 73 долларов, что поддерживает сырьевые валюты. Рубль на момент написания комментария отыгрывает 0,19 рублей у доллара США и 0,13 рублей у евро.

На наш взгляд, рост нефти на этой недели продолжится, что позволит рублю отыграть часть ранее утраченных позиций. Добавляют оптимизма отложенные санкции США : многие воспринимают это как попытку Запада наладить диалог с Россией

Наша цель — 60,50 рубля за доллар в четверг с достижением 60 рублей в пятницу. Евро скорректируется к 74,5 рубля.

Дополнительную поддержку рублю, но уже на следующей неделе окажет начало налогового периода.