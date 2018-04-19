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«Умная» остановка с обогревом появилась в столице Сибири
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«Умная» остановка с обогревом появилась в столице Сибири 

АиФ-Новосибирск 38 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сегодня, 19 апреля, состоялось торжественное открытие умной остановки на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.
Объект уже смонтировали. Задачей было сделать компактный «умный блок», который даст возможность сделать любую остановку «умной». Ведь в мегаполисе много действующих объектов, которые можно оборудовать этим устройством.
В «умный» блок встроен целый ряд функций и новшеств. Например, доступен голосовой вызов, есть кнопка вызова экстренных служб, кроме того, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Установку спроектировали ученые Академгородка. Стоимость проекта — порядка 600 тысяч рублей.
Проект реализуют в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска».
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