«Умная» остановка с обогревом появилась в столице Сибири

Новосибирске сегодня, 19 апреля, состоялось торжественное открытие умной остановки на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Объект уже смонтировали. Задачей было сделать компактный «умный блок», который даст возможность сделать любую остановку «умной». Ведь в мегаполисе много действующих объектов, которые можно оборудовать этим устройством.

В «умный» блок встроен целый ряд функций и новшеств. Например, доступен голосовой вызов, есть кнопка вызова экстренных служб, кроме того, бесплатный Wi-Fi и система видеонаблюдения. Установку спроектировали ученые Академгородка. Стоимость проекта — порядка 600 тысяч рублей.

Проект реализуют в рамках конкурса «125 идей для Новосибирска».