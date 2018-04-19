Поворот рек и другие самые безумные проекты XX века

XX век был богат на события глобального характера, от мировых войн и революций до покорения космоса. Это было столетие смелых решений, а также безумных идей, проектов и экспериментов.

Луч смерти

«Луч смерти», пожалуй, самое амбициозное изобретение Николы Теслы . Излучатель пучка заряженных частиц Тесла изобрел после изучения генератора Ван де Граафа. Для осуществления своих наработок Тесле нужны были деньги, но продавать изобретение в руки одного государства он не хотел, разумно полагая, что это может навсегда изменить баланс сил на Земле.

Изобретатель рассылал по всему миру предложения сконструировать «супер-оружие», предполагая учредить баланс сил между разными странами и таким образом отвратить наступление Второй Мировой войны.

Канады, Англии, В списке адресатов были правительства США Франции , Советского Союза и Югославии. В СССР открытием Теслы всерьез заинтересовались.

В 1937 году Тесла провел переговоры с фирмой «Амторг», представлявшей интересы СССР в США, и передал ей кое-какие планы вакуумной камеры для своих «лучей смерти». Два года спустя Тесла заполучил из СССР чек на 25000 долларов. Вторая Мировая спутала карты, а башня Теслы была разрушена самими же американцами. Считалось, что она может использоваться фашистами.

Управление ураганом

Идея управления погодой в военных и мирных целях появилась ещё в 1940-е. Пытались изменить направление смерчей и ураганов ВВС США и General Electric . 13 октября 1947 года в рамках проекта Cirrus с самолёта сбросили около 80 кг сухого льда на ураган, двигавшийся с запада на восток и направлявшегося к морю.

Он повернул к городу Саванна в штате Джорджия и оставил полторы тысячи человек без крова. Конечно, проект свернули, но от идеи управления погодой никто отказываться не хотел.

С 1962 по 1983 год американцы работали над проектом «ярость шторма». Его номинальной целью было усмирение урагана путем посева йодистого серебра. Фактически же ураган — настоящее оружие. «Отвернув» его от своей территории — можно отправить на другую. В 1969 году США обвиняли в том, что они чуть не отправили ураган на Панаму и Никорагуа. [С-BLOCK]

В 1978 году была принята конвенция о запрете негативного влияния на климат. Подписали договор и СССР, и США. С тех пор доказанных случаев военного применения климатического оружия нет, но обвинения в причастности тех или иных сил в природных катаклизмах продолжаются.

То, что стратегические метеорологические работы проводятся, подтверждает хотя бы существование нескольких ионосферных нагревательных стендов по всему миру. В Аляске работает HIPAS, в Васильсурске — «Сура», в норвежском Тросе расположен EISCAT/Heating, на Шпицбергене работает SPEAR, в Пуэрто-Рико — комплекс при обсерватории Аресибо.

Самый известный ионосферный стенд — американский HAARP. Он является мощнейшим из всех существующих. Именно его люди, верящие в теории заговора, считают виновником многих климатических катастроф в целом и урагана «Сэнди» в частности.

Рукотворное цунами

Ещё одним «громким» экспериментом, над которым работали американские военные, был проект Seal — создание искусственных цунами. Помощь в испытаниях США оказывала Новая Зеландия

В 1944—1945 годах под руководством профессора Томаса Лича из Оклендского университета были проведены опыты на побережье Новой Каледонии . За семь месяцев программы было сделано более 3700 подводных взрывов.

Результаты их оказались спорными: одни источники говорят о 10-метровом цунами, другие уверяют, что опыты закончились фиаско.

Официально «Тюлень» был рассекречен только в 1999 году. Но ещё в 1968 году отдел морских исследований ВМФ США, пересчитав данные по динамике, выразил сомнение в реальной возможности создания искусственного цунами даже взрывом атомных зарядов.

Поворот рек В 1971 году в СССР был запланирован поворот рек Печоры, Вычегды и Северной Двины. Проект «Тайга» предполагал создать новые русла уральских рек путём осуществления 250 ядерных взрывов, но было реализовано лишь три из них. Ущерб населению и экологии оказался слишком велик, дальнейшие работы были остановлены.

Единственным напоминанием о не воплотившейся в жизнь идее стало радиоактивное озеро между Печорой и Колвой. Другой амбициозный проект — изменение движения Сибирских рек.

По плану, разработанному в Минводхозе, Иртыш, Обь и другие реки должны были снабдить водой Узбекистан Казахстан и, возможно, Туркмению для сохранения хлопководства в Средней Азии и спасения высыхающего Аральского моря.

Первым этапом проекта было создание судоходного канала из Оби, который проходил через Казахстан в Узбекистан. Второй этап реализации, получивший довольно страшное название — Анти-Иртыш, предполагал поворот Иртыша вспять, в Казахстан. Для этого планировалась возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище. В 1985 Академией наук было принято постановление о научной несостоятельности метода, работы были прекращены.

Амбициозный и эксцентричный проект осуществлялся в в молодом СССР — проект по созданию гибрида человека и обезьяны.

В 1924 году, во время работы в институте Пастера в Париже, советский ученый Илья Иванович Иванов получил разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, Французская Гвинея , для подобного исследования. Иванов попытался получить поддержку для эксперимента от Советского правительства. Он писал письма Луначарскому и другим официальным лицам. В конце концов его предложением заинтересовался Н. П. Горбунов, управляющий делами СНК СССР. В сентябре 1925 года Горбунов помог выделить $10000 Академии наук для африканских экспериментов Иванова. [С-BLOCK]

28 февраля 1927 года Иванов произвел искусственное осеменение двух шимпанзе женского пола полученной от добровольцев человеческой спермой. 25 июня он провел осеменение третьей обезьяны. Ни одна из обезьян не забеременела. Шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в Сухуми.

Иванов пытался организовать осеменение человеческих женщин спермой шимпанзе ещё в Гвинее, однако французское колониальное правительство не одобрило этот эксперимент, также не осталось никаких документов, подтверждающих этот факт.

После возвращения в Советский Союз в 1927 году Иванов предпринял ещё одну попытку провести осеменение женщин спермой обезьяны в Сухуми, однако в июле 1929 года, ещё до начала эксперимента, Иванов узнал, что единственная обезьяна мужского рода в Сухуми, орангутан, достигший половой зрелости, умер.

В 1930 году Иванов оказался в опале и его сомнительные эксперименты были свернуты.

Боевой крот

После завершения Второй мировой войны в руки советского руководства попали проекты немецких подземных танков «Субтеррина» и «Змея Мидграда». Они планировались как амфибии, способные двигаться по земле, под землей и даже под водой на глубине до 100 метров. В результате длительного исследования чертежей группой ученых под руководством профессоров Г. И. Бабата и Г. И. Покровского был вынесен вердикт: машину можно использовать для боевых целей. Предполагалось, что такая боевая подземная лодка сможет добраться до стратегически важных объектов противника и взорвать их прямо из под земли. Взрыв в этом случае можно будет объяснить землетрясением. В срочном порядке были выделены кадры и средства на создание собственного подземного танка, который получил кодовое название «боевой крот».

Была создана машина на ядерном реакторе, способная двигаться через толщу земли со скоростью 7 км/ч. Результаты первых испытаний в уральских горах поразили всех: «крот», внедрившись в грунт без всяких сложностей, прошел 15 км и разрушил бункер условного противника. Это был полный успех. Но повторный эксперимент неожиданно завершился полной катастрофой. Субтеррина по неизвестным причинам взорвалась, вся команда погибла. Проект приостановили, а при Брежневе он был закрыт окончательно.

В космос из пушки

Проект HARP стартовал в 1961 году. Огромную роль в нем сыграл канадский инженер Джеральд Булл. В проекте помимо американских специалистов участвовали и канадские инженеры. HARP подразумевал создание специальных легкогазовых пушек, которые, в первую очередь, должны были выводить искусственные спутники Земли на низкие орбиты.

Позднее проект заинтересовал и военных, поскольку подобную пушку можно было использовать для уничтожения спутников противника. В рамках HARP было построено около 10 пушек разного калибра. [С-BLOCK]

Они были размещены по всей территории Северной Америки. Самая большая из них находилась на острове Барбадос в Карибском море. Эта пушка имела калибр 406 мм. Ее длина составляла 40 м. Перед выстрелом в стволе такой пушки создавался вакуум для улучшения движения снаряда. 180-килограммовый снаряд вылетал из такой пушки со скоростью 3600 м/с.

Достигнутая 18 ноября 1966 года высота в 180 км была недостаточной для выведения на орбиту спутников. Джеральд Булл разработал особый снаряд-ракету, который должен был решить эту проблему. Усовершенствованные версии Marlet уже имели ракетный двигатель, благодаря которому они смогли бы достичь высоты 500 км. Тем не менее проект было решено закрыть в 1967 году. Пушка на острове Барбадос сохранилась до настоящего времени, однако ее состояние плачевное.