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Трубошпунт монтируют на последнем участке набережной Комсомольска
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Трубошпунт монтируют на последнем участке набережной Комсомольска 

Хабаровский край сегодня 39 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На набережной Комсомольска-на-Амуре продолжается реконструкция городской набережной. Берегоукрепительные работы вышли на завершительный этап. На третьем участке, который расположен напротив автовокзала, завершены работы по устройству трубошпунтового ограждения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В настоящее время работы по погружению трубошпунта в грунт начались на участке от яхт-клуба до городского водозабора, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева. — Завершить этот этап планируется к концу мая.
Напомним, что трубошпунт применен для берегоукрепления впервые в регионе. Этот материал отличается высокой прочностью, надежностью, простотой и скоростью монтажа. Подрядчик, ведущий реконструкцию комсомольской набережной, применяет его уже много лет и имеет большой опыт в строительстве причалов, плотин, дамб и мостовых переходов. Поставка материалов осуществляется из западных регионов страны железнодорожным и автотранспортом. После открытия навигации по реке Амур, которая запланирована на 6 мая, начнётся доставка песка и других материалов для выполнения работ по вертикальной планировке территории набережной. Одновременно с этим начнутся работы по устройству инженерных сетей.
Также напомним, что благоустройство набережной начнётся после завершения берегоукрепительных работ, уже в этом году. В проекте реконструкции предусмотрены прогулочные и велодорожки, площадки для занятия спортом на свежем воздухе, места отдыха, городской пляж площадью около 11 тысяч кв метров, автопарковка на 379 мест и многое другое.
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