Поселок Тир в Волгограде: что творится за спиной у «Родины-матери»

К северу от Мамаева кургана, почти за спиной «Родины-матери» расположился большой частный сектор. Часть его — от кургана до улицы Рихарда Зорге — называется поселок Тир. Правда, многие о нем и не слышали.

За спиной «Родины-матери»

Поселок появился у подножия кургана примерно в 1920-х годах. Рядом расположен большой пустырь, на котором в те годы находился тир Красной армии. Вероятнее всего, именно поэтому поселок назвали Тиром. В пользу этой версии говорят и названия некоторых улиц: Стрелковая, Снайперская.

Названия улиц под стать имени поселка

Стрельбище совсем рядом и сейчас

После войны поселок отстроился и стал больше прежнего

Впоследствии стрельбище стало принадлежать ДОСААФ , а сейчас на нем расположен частный стрелковый клуб.

Тир 360_2018-04-18 Во время Сталинградской битвы, в сентябре 1942 немецкие войска, войдя в Сталинград, заняли Тир, и он оставался в их руках почти до самого конца битвы.

Кажется, будто война еще не закончена

После окончания Сталинградской битвы в город стали возвращаться его жители. В поселке Тир уцелели некоторые дома, особенно дома-землянки. Иногда вернувшаяся в свой дом семья обнаруживала, что в их землянке уже кто-то живет. И тогда все жили вместе, до лучших времен.

Верить в лучшие времена, находясь в Тире, сложно

«Глинобитная землянка, откуда они уходили на фронт, сохранилась — не сгорела и не пострадала от бомб. Правда, была занята семьёй из трёх человек: муж с женой и ребёнок. В этой землянке две семьи прожили более двух лет, здесь родился я и моя сестра (умерла от лёгочного заболевания, не прожив и года), и только в 1948 году построили нормальный дом, правда, во весь двор была огромная воронка от 500-килограммовой бомбы». Из воспоминаний Евгения Дербенцева, жителя поселка Тир.

Землянок давно нет, а дома окружены заборами

В 1948 году в Сталинграде было принято решение о строительстве линии обороны 62-й армии — памятника в виде башен танков, установленных на постаментах в нескольких районах города в местах наибольшего приближения немецких войск к берегу Волги. Первоначальный список из 86 мест включал и поселок Тир, однако в итоге список сократился до 17, и в Тире башня танка установлена не была.

Танковая башня на площади Возрождения. Тиру памятник не достался

В 1963 году Сталинград посетил Фидель Кастро

Фидель тогда объехал несколько городов нашей страны

Программа его была насыщенной: он побывал на ГЭС и тракторном заводе, посетил Центральный стадион и Мамаев курган. Именно тогда, к приезду Кастро, одна из улиц поселка стала Кубинской.

«Приезд» Кастро вдохнул в поселок жизнь: тут всё убрали и отремонтировали

А также обзавелась асфальтом и, что самое главное, прямым выездом на Мамаев курган, чтобы кубинского лидера не пришлось везти кругом — через Вторую Продольную магистраль.

Пробки, по словам местных жителей, бывают, но небольшие

Тир расположен в центре города — у границы Центрального и Краснооктябрьского районов. Из поселка открывается вид на «Родину-мать».

Непарадный вид «Родину-мать»

Понемногу частный сектор разбавляется современными многоэтажными домами. Продавцы расхваливают жилые комплексы, в том числе делают акцент на их расположении.

Новые дома понемногу строятся вокруг Тира

Действительно, место заманчивое — совсем близко Мамаев курган. Но как выглядит изнутри сам поселок?

Молокозавод или то, что от него осталось

Сохранились здесь, хоть и не без труда, колоритные домики

Фирменный вид на знаменитый монумент из малоизвестного поселка

Теперь Кубинскую главам государств лучше не показывать. А вот главе района или города — стоило бы Чего ждут подобные развалины, непонятно. Видимо, о них просто забыли