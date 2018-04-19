Трамп унизил и обрадовал Россию одновременно

Прежде всего, Дональд Трамп подтвердил, что новых санкций в отношении России на днях ждать не стоит, и они будут введены тогда, когда он сам сочтет это нужным. «Мы введем санкции, как только Россия действительно этого заслужит», — заявил он, выступая на пресс-конференции во Флориде. Внятного описания критериев не последовало, так что фактически хозяин Белого дома оставил за собой право на полный произвол.

Чтобы никто не стал снова упрекать его в тайном сотрудничестве с Кремлем, Трамп подчеркнул, что относится к России «жестко, как никто». «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — цитирует его слова РИА Новости

Кроме того, Трамп неожиданно прокомментировал гибель около двухсот бойцов частной военной компании Вагнера из России. «Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — сказал президент. Учитывая, что о потерях с американской стороны ничего неизвестно, а для ЧВК Вагнера события 7 февраля под Дейр-эз-Зором обернулись полным разгромом, объявление этого инцидента «схваткой между американскими и российскими войсками» звучит очень обидно для Минобороны РФ

Как сообщал «Ридус», президент США в последние дни демонстрирует разнонаправленную политику в отношении России. Пытаясь казаться внутри своей страны беспощадным к русским, Трамп одновременно посылает в Москву сигналы о готовности к переговорам. Так, на днях газета Wall Street Journal сообщила, что президент в ходе обсуждения с советниками и главой Пентагона вариантов удара по Сирии предлагал атаковать иранские и российские объекты, и тем якобы пришлось отговаривать его от столь радикальных меры.

Одновременно газета Washington Post написала, что крутая мера с высылкой сразу 60-ти российских дипломатов из США якобы произошла по недоразумению, и Дональд Трамп на самом деле рассчитывал, что столько будет выслано из всех стран Запада вместе взятых.