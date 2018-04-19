8 лет тюрьмы за 2 месяца красивых селфи. Девушка решилась на контрабанду наркотиков ради фото в Instagram

В среду австралийский суд приговорил 24‐летнюю гражданку Канады Мелину Роберж к 8 годам тюремного заключения за крупную контрабанду наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, девушка два месяца возила в своем багаже на круизном лайнере 35 килограммов кокаина, сообщило BBC.

История молодой контрабандистки стала известна журналистам еще два года назад. Тогда австралийские правоохранители обнаружили крупнейшую в историю страны партию наркотиков у трех граждан Канады на общую сумму более чем в 16 миллионов долларов. Почти центнер наркотического вещества путешественники попытались провезти на роскошном круизном лайнере Sea Princess.

В ходе следственных мероприятий, австралийская полиция выяснила пикантную подробность

vip-вояжа

незадачливых контрабандистов. Мелина Роберж со своей

29-летней

сообщницей Изабель Легасе решились на опасную авантюру

из-за возможности сделать красивые фотосессии и селфи для своего Instagram в самых живописных местах на пути следования круизного лайнера.

Сообщается, что именно повышенная активность канадских подруг в социальных сетях и помогла в итоге австралийским властям поймать начинающих контрабандистов. Согласно информации британских изданий, в уголовном деле фигурирует и третий человек — гражданин Канады,

64-летний

Мужчина начал двухмесячное путешествие из британского порта Саутгемптон в отдельной каюте. На многочисленных фотографиях девушек в социальных сетях Андре Тамина нет.

Тем не менее, специально обученные

собаки-ищейки

австралийской погранслужбы обнаружили в его каюте вторую партию кокаина общим весом 60 килограмм.

Во время судебного заседания в Австралии , служители Фемиды приняли во внимание «искреннее раскаяние» Мелины Роберж и ее преступную мотивацию о «желании пожить красиво на зависть другим», сообщило BBC. Таким образом, судья вынес довольно мягкий приговор за столь тяжкое преступление — 8 лет тюремного заключения. Ее подруга Изабель Легасе услышала свой вердикт о 7,5 годах тюрьмы еще в ноябре прошло года.

Сейчас профили девушек в социальных сетях оказались недоступны для широкой аудитории. Сообщается, что следователи пока не до конца установили роль в преступлении третьего гражданина Канады, который еще только предстанет перед судом.

Также канадец пока не идет на сделку со следствием и не сознается в преступлении. Тем не менее, по сети быстро разлетелись впечатляющие фотографии молодых контрабандисток из роскошного вояжа по странам Карибского бассейна и Южной Америки.

По словам австралийской судьи Кейт Трэил, огласившей обвинительный приговор, случай Мелины Роберж и Изабель Легасе еще раз подтверждает факт негативного влияния социальных сетей и большой зависимости от них молодых людей. В ходе слушаний, судья также раскритиковала глупое желание девушек получить мимолетную славу ради их «признания online аудиторией», за которое теперь придется отдать лучшие годы своей жизни.

Австралийские ученые из Университета Квинсленда заявили, что душевное равновесие напрямую зависит от количества времени, проведенного человеком в социальных сетях. По данным их исследования, людям стоит меньше использовать компьютер в общении.