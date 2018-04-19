Красноярцев приглашают выбрать лучшую концепцию празднования 390-летия города

Мэрия Красноярка запустила онлайн голосование за лучшую концепцию общегородского мероприятия, которое пройдёт во время празднования 390-летия Красноярска . Праздник состоится 25 августа в центре города.

Для разработки концепции празднования был объявлен конкурс. Из 8 поданных заявок предварительный отбор прошли 4. Проголосовать за лучшую из них можно здесь.

Голосование продлится до 30 апреля.

Три концепции, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены специальной комиссией, которая и определит победителя конкурса. Автор победившего проекта получит 50 тысяч рублей.