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Красноярцев приглашают выбрать лучшую концепцию празднования 390-летия города
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Красноярцев приглашают выбрать лучшую концепцию празднования 390-летия города 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Мэрия Красноярка запустила онлайн голосование за лучшую концепцию общегородского мероприятия, которое пройдёт во время празднования 390-летия Красноярска. Праздник состоится 25 августа в центре города.
Для разработки концепции празднования был объявлен конкурс. Из 8 поданных заявок предварительный отбор прошли 4. Проголосовать за лучшую из них можно здесь.
Голосование продлится до 30 апреля.
Три концепции, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены специальной комиссией, которая и определит победителя конкурса. Автор победившего проекта получит 50 тысяч рублей.
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