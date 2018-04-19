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В КНР на борт самолетов перестанут пускать некоторых граждан
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В Китае на борт самолетов перестанут пускать «лиц, утративших доверие» 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Китайские власти с 1 мая вводят новые правила по обеспечению безопасности на авиарейсах, согласно которым на борт самолета не будут допускаться лица, утратившие доверие общественности. Об этом сообщило в четверг Главное управление гражданской авиации КНР.
Как отмечается на официальном сайте ведомства, к этой категории будут относиться те, кто своими действиями прежде создавал опасные ситуации на авиалайнерах в ходе перелетов. Всего управление привело девять видов поведения, дискредитирующих человека, к ним относятся ложные сообщения о готовящихся терактах, регистрация на рейс по поддельным документам, расположение личных вещей в проходе самолета и у экстренных выходов, провоз запрещенных предметов, попытки пробраться в кабину пилотов, угрозы в адрес сотрудников аэропортов и членов команды экипажа самолета, драки и воровство, курение и отказ следовать указаниям бортпроводников.
Срок лишения права на использование воздушного транспорта для нарушителей порядка в самолетах составит один год, в течение которого их имена будут фигурировать в специальном черном списке.
Правительство КНР было вынуждено прибегнуть к подобным ужесточенным мерам в результате участившихся случаев неприемлемого поведения пассажиров на китайских авиалиниях. Один из таких инцидентов произошел в минувшее воскресенье, когда авиалайнер Air China, совершавший перелет из города Чанша (центральная провинция Хунань) в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку из-за угроз мужчины, собиравшегося нанести увечья стюардессе шариковой ручкой.
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