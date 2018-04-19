Губернатор Калифорнии согласился направить Нацгвардию для охраны границы с Мексикой

Как следует из документа, национальные гвардейцы будут «бороться с криминальными группировками, теми, кто занимается торговлей людьми и незаконным огнестрельным оружием, а также контрабандой наркотиков». Подчеркивается также, что гвардейцы, в частности, не будут «выполнять непосредственно задачи по обеспечению правопорядка, осуществлять надзор за соблюдением законов, производить аресты за нарушение иммиграционного законодательства, охранять задержанных». Кроме того, их не будут привлекать к «строительству каких-либо новых барьеров на границе».

Ранее власти Калифорнии отказывались выполнять указанный план Трампа. Так, в понедельник агентство The Associated Press сообщило, что представители штата уведомили федеральные власти, что бойцы Нацгвардии не будут осуществлять удаленное наблюдение за границей с помощью видеокамер, ремонтировать автомобили, поддерживать связь с пограничниками, а также выполнять канцелярскую работу. Все эти задачи могли быть возложены на них согласно плану.

Власти Калифорнии сочли, что данная работа слишком тесно связана с иммиграционным контролем. Браун ранее заявлял о готовности направить 400 национальных гвардейцев для охраны границы с Мексикой. При этом он поставил условие, что бойцов не должны привлекать непосредственно к иммиграционному контролю.

Трамп в начале апреля подписал распоряжение о привлечении частей Нацгвардии к охране американской границы с Мексикой. Глава Белого дома рассчитывает, что выполнять данную задачу будут от 2 тыс. до 4 тыс. гвардейцев. Нацгвардия является резервным компонентом Сухопутных войск и ВВС США, насчитывает в своих рядах примерно 435 тыс. человек и имеет двойное подчинение — федеральным властям и властям штатов. К помощи Нацгвардии в таких же целях до Трампа прибегали и другие главы администрации США

Американский лидер неоднократно высказывался за строительство на границе США и Мексики стены протяженностью порядка 1,1 тыс. км — 1,3 тыс. км. Всего граница с Мексикой протянулась на 3,2 тыс. км, но на ее отдельных участках уже есть различные заграждения общей длиной около 1 тыс. км.