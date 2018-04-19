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В Китае пять человек осудили за торговлю телами покойников
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В Китае пять человек осудили за торговлю телами покойников 

Российская Газета 1 час назад
Фото: planet-today.ru
В провинции Шаньдун на востоке Китая пять человек будут отбывать тюремные сроки за кражу и торговлю телами покойников. Об этом сообщает 19 апреля китайское издание Global Times.
Последние годы в Китае борются с погребением тел в земле, призывая кремировать усопших. Еще в 2014 году Министерство по гражданским делам КНР заявило, что в ближайшие годы уровень кремации достигнет практически 100 процентов. Запрещая хоронить тела, власти надеются улучшить экологическую ситуацию, избавить почву от загрязнений, а также высвободить дополнительные земельные участки. Законодательные акты, выпущенные руководством различных провинций, зачастую запрещают погребение тела. Такой закон, в частности, действует в провинции Шаньдун.
Тем не менее есть много людей, которые хотят, чтобы их тело было похоронено в земле, как это практиковалось в Китае на протяжении веков, чтобы «человек мог спокойно отдохнуть».
Мужчины, осужденные за похищение и продажу трупов, как оказалось, помогали родственникам умерших. В последние годы в Китае появился целый бизнес: бесхозные или похищенные трупы сжигаются под видом кремирования недавно умерших родственников, в то время как самих родственников затем хоронят в гробах. Стоимость такой «услуги» составляет порядка 2 тысяч долларов. Раскрыли незаконный бизнес совершенно случайно, когда работники одного из моргов обратили внимание, что пол покойного не совпадает с указанным в документах, и сообщили об этом в полицию. Произошло это, когда один житель провинции Шаньдун хотел похоронить мать в земле, а для сожжения ему выкрали труп мужчины.
Между тем, власти стараются взять под контроль всю похоронную сферу в Поднебесной. Так, в самой популярной в Китае соцсети WeChat даже создана специальная группа для контроля за кремацией. В группе состоят чиновники, сотрудники похоронных домов. Они должны сфотографировать весь процесс похорон, включая кремацию, и затем выложить снимки в группу.
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