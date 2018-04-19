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Новый пост наблюдения за качеством воздуха установят в Красноярке
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Новый пост наблюдения за качеством воздуха установят в Красноярке 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Такое решение краевое правительство приняло в связи с тем, что мкрн Покровский сегодня динамично развивается, однако краевая сеть экологического наблюдения его не охватывает. Новый пост появится между домами по адресам ул. Авиационная, 86 и ул. Гагарина, 105. Он будет оснащен оборудованием для измерения 16 загрязняющих и ряда специфических веществ.
Кроме того, еще два новых поста будут установлены на правобережье Красноярска. Где именно, пока не уточняется. Сегодня в краевом центре функционируют 8 постов наблюдения и 3 передвижные эколаборатории.
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