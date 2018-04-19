Новый пост наблюдения за качеством воздуха установят в Красноярке

Такое решение краевое правительство приняло в связи с тем, что мкрн Покровский сегодня динамично развивается, однако краевая сеть экологического наблюдения его не охватывает. Новый пост появится между домами по адресам ул. Авиационная, 86 и ул. Гагарина, 105. Он будет оснащен оборудованием для измерения 16 загрязняющих и ряда специфических веществ.