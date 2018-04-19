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Фиолетовый лес в Брюсселе
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Фиолетовый лес в Брюсселе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии, зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.
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