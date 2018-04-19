Фиолетовый лес в Брюсселе

Брюссель , 18 апреля / Синьхуа / — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии, зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.

Брюссель, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние дни в лесу Халлербос, который расположен в 20 км к югу от центра столицы Бельгии зацвели колокольчики, создав эффект фиолетового ковра.