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Барнаульской школьнице сожгли лицо кислотой
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Барнаульской школьнице сожгли лицо кислотой 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: Амител
В Барнауле неизвестный плеснул кислотой в лицо школьницы. Следователи начали проверку по факту случившегося, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
О случившемся стало известно из публикации в социальных сетях. ЧП произошло днем 10 апреля, когда ученица возвращалась домой из школы.
Под окнами дома на улице Антона Петрова ее облили неустановленной жидкостью — предположительно, кислотой. Девочка получила химический ожог кожи лица.
СК проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. После этого следователи вынесут процессуальное решение.
В кемеровском бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» во время тренировки отравились дети. По данным следствия, работник бассейна перепутал средство, которое нужно было добавить в бак для очистки воды. После этого в воде стало невозможно находиться.
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