Барнаульской школьнице сожгли лицо кислотой

Барнауле неизвестный плеснул кислотой в лицо школьницы. Следователи начали проверку по факту случившегося, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

О случившемся стало известно из публикации в социальных сетях. ЧП произошло днем 10 апреля, когда ученица возвращалась домой из школы.

Под окнами дома на улице Антона Петрова ее облили неустановленной жидкостью — предположительно, кислотой. Девочка получила химический ожог кожи лица.

СК проводит доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. После этого следователи вынесут процессуальное решение.

В кемеровском бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» во время тренировки отравились дети. По данным следствия, работник бассейна перепутал средство, которое нужно было добавить в бак для очистки воды. После этого в воде стало невозможно находиться.