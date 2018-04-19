Норильчанин высудил 75 тысяч рублей за упавший на него светильник

Норильчанин отсудил компенсацию за упавший на него в рабочее время свтильник. Как рассказали в Красноярском краевом суде, прошлой весной он находился в одном из производственных помещений торгового предприятия, в котором работал, когда на него с высоты 3 метров рухнула лампа. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. После случившегося мужчина две недели пролежал в больнице, а затем полтора месяца находился на амбулаторном лечении.

Проверка показала, что всему виной ненадежное крепление систем освещения в здании. Кроме того, не исключено, что светильник был намеренно смещен кем-то из работников, что нарушало требования безопасности. Кто именно это мог быть, не установлено.

Пострадавший летом 2017 года был уволен по сокращению штата. А в октябре обратился к бывшему работодателю с заявлением о компенсации морального вреда, но получил отказ. После этого мужчина обратился в суд.

Суд установил, что травмы пострадавший получил по вине работодателя, не обеспечившего безопасные условия работы. С компании «Норильское торгово-производственное объединение» в пользу работника суд поставновил взыскать 70 тыс. рублей компенсации морального вреда и 5 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя.

Работодатель подал апелляцию, в которой просил отменить решение городского суда, ссылаясь на недоказанность своей вины. Однако краевой суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.