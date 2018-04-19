Возродить учебный центр имени Покрышкина поручил Андрей Травников

На личном приеме у главы региона от количества медалей рябит в глазах. Пришли офицеры в отставке, для которых центр имени Покрышкина давно стал главным делом жизни. Два года назад прыгали с парашютом и осваивали азы пилотирования 1700 старшеклассников, а после окончания школы получали направления в летные училища. Сейчас курсантов осталось чуть больше тысячи. Это случилось, когда центр потерял статус юридического лица.

«Значительно снижена работа по авиационному направлению, сокращены парашютные прыжки, ликвидировано направление бортпроводников. Практически нет подготовки пилотов», — доложил президент Сибирской ассоциации беспилотных технологий Валерий Домрачев.

Офицеры говорят, что все началось, когда их объединили с областным центром детского творчества. И просят сделать все как было раньше. Андрей Травников предлагает два варианта: полностью восстановить юридическое лицо или расширить полномочия летной школы в составе нынешней структуры. В любом случае нужно время.

Впрочем, уже 18 апреля, после личного приема, становится понятно — центр восстановят в любом случае. Будет создан попечительский совет. Отдельное распоряжение для министерства образования

«Даю поручение увеличить государственное задание на следующий учебный год для этого центра именно авиационному по направлению. Подготовьте расчеты нагрузки преподавателей. Задача — мы должны не только сохранить центр, но и развить его», — поручил Андрей Травников.

Из 15 филиалов с полной нагрузкой сейчас работают только шесть. Еще девять должны пройти лицензирование. Просто так, без разрешений от всех ведомств, в небо школьников не выпустит никто. Документы должны собрать до начала учебного года.