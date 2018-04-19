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В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера
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В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 11 апреля неизвестно местонахождение 42-летней жительницы Березников Кучиной Екатерина Сергеевны. В этот день она уехала в Пермь на семинар парикмахеров и пропала. Родные, потерявшие с ней связь, написали заявление в полицию. К поиску женщины подключились березниковские волонтёры.
На страничке ВКонтакте «БРОО ПСО „Мой день“ Пермский край РФ» были опубликованы ориентировки с приметами пропавшей женщины.
Приметы: рост 172 см., волосы светлые, плотного телосложения
Особые приметы: отсутствие переднего зуба
Была одета: обувь чёрного цвета, чёрная кожанка, чёрные штаны
При себе: сумочка женская светлая, пакет с инструментами парикмахера.
Всех, кому что-либо известно о судьбе Кучиной Екатерина Сергеевны, просят позвонить в полицию.
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