В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера

С 11 апреля неизвестно местонахождение 42-летней жительницы Березников Кучиной Екатерина Сергеевны. В этот день она уехала в Пермь на семинар парикмахеров и пропала. Родные, потерявшие с ней связь, написали заявление в полицию. К поиску женщины подключились березниковские волонтёры.

На страничке ВКонтакте «БРОО ПСО „Мой день“ Пермский край РФ » были опубликованы ориентировки с приметами пропавшей женщины.

Приметы: рост 172 см., волосы светлые, плотного телосложения

Особые приметы: отсутствие переднего зуба

Была одета: обувь чёрного цвета, чёрная кожанка, чёрные штаны

При себе: сумочка женская светлая, пакет с инструментами парикмахера.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Кучиной Екатерина Сергеевны, просят позвонить в полицию.