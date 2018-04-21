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МИД Японии считает, что КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году
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МИД Японии считает, что КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году до смены правительств Японии, США и Южной Кореи.
"Мы хотели бы, чтобы это было завершено при администрации (президента США Дональда) Трампа, (президента Южной Кореи) Мун (Чжэ Ина) и (премьер-министра Японии Синдзо) Абэ", — заявил Коно в интервью газете «Никкэй» в пятницу.
Впервые кто-то из официальных лиц США, Японии или Южной Кореи назвал точный предельный срок для денуклеаризации КНДР. Издание не исключает, что вопрос о денуклеаризации Северной Кореи к 2020 году может быть поднят в ходе запланированного межкорейского саммита, а также на саммите лидеров КНДР и США.
"В КНДР нет смены власти. Чем больше времени проходит, тем больше у нее возможностей что-то сделать… КНДР не будет награждена чем-либо без конкретных и необратимых шагов", — добавил глава МИД Японии.
КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.
При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, которые стали поводом для принятия против Пхеньяна санкций СБ ООН. Эти санкции не дают развивать Северной Кореи внешнеэкономическую деятельность.
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