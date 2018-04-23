Госдеп: США продолжат давление на КНДР до ее денуклеаризации

Германия, Италия, ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. США ожидают от КНДР существенных шагов по ликвидации ее ядерной программы, при этом «глобальная кампания максимального давления» будет продолжена до денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье журналистам на брифинге заявил представитель американской администрации по итогам прошедшей в Торонто министерской встречи стран-членов Группы семи ( Великобритания Канада , США, Франция Япония ). Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента

По его словам, главы внешнеполитических ведомств стран «семерки» провели «хорошее обсуждение по Северной Корее». «Мы сказали, что приостановка Северной Кореей ядерных испытаний — это долгожданные новости, и это также соотносится с обещанием Северной Кореи, данным США в марте», — сказал чиновник. В то же время, продолжил он, Вашингтон «не собирается повторять ошибок прошлого», когда поэтапные подходы терпели крах. «Сначала мы ожидаем существенного сворачивания ядерных программ Северной Кореи, и пока денуклеаризация не будет достигнута, глобальная кампания оказания максимального давления продолжится», — заверил он.

При этом представитель администрации не стал отвечать на вопрос о том, ставят ли США какие-либо предварительные условия перед грядущей встречей президента страны Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном . Он только вновь заверил, что давление на Пхеньян ослаблено не будет. В США при этом тесно увязывают ядерную программу республики и создание ею межконтинентальных баллистических ракет, для американской стороны эти начинания «неразделимы».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о намерении Трампа на встрече с Ким Чен Ыном заявить, что санкции в отношении КНДР не будут существенным образом ослаблены, пока Пхеньян не откажется от своего ядерного арсенала.