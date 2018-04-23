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Главы МИД G7 договорились продолжить оказывать на КНДР максимальное давление
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Главы МИД G7 договорились продолжить оказывать на КНДР максимальное давление 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Главы МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились продолжить оказывать максимально возможное давление на КНДР, направленное на ее полную денуклеаризацию. Об этом в воскресенье заявил японским журналистам глава МИД Японии Таро Коно.
Коно также отметил, что главы внешнеполитических ведомств G7 выступили за полный отказ Пхеньяна от развития своей ракетной программы, сообщает агентство Kyodo.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна помимо приостановки ядерных и ракетных испытаний хочет присоединиться к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. По словам главы государства, которого в субботу цитировало агентство ЦТАК, «приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний».
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