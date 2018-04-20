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Челябинска обнаружила трубу, из которой нечистоты сливают в Первое озеро
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Челябинска обнаружила трубу, из которой нечистоты сливают в Первое озеро 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Канализационные стоки сливают в Первое озеро на территории Челябинска, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Подозрительную трубу недалеко от микрорайона Чурилово обнаружила жительница города Ольга Хадаева. По словам девушки, труба находится в таком месте, где прохожие обычно не гуляют. Сточные воды большим напором сбрасываются на пустырь. В итоге канализация, скорее всего, попадает в расположенное неподалёку Первое озеро.
«Лично мной там были обнаружены стая лебедей, много видов водоплавающих, редкая усатая синица, множество других птиц и даже норка, которая живёт рядом с этой трубой. Все — с очень несчастным видом. Убиваем себя?!», — приводит слова Ольги Хадаевой сообщество «На дорогах Челябинска».
Отметим, что вчера общественники сообщили о стоках, которые загрязняют реку Миасс в центре Челябинска.
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