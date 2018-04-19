Показ традиционной чайной церемонии танской эпохи в Сиане

Сиань, 18 апреля / Синьхуа / — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай /, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.

Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.

Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.

Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.

Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.

Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.

Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.