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Показ традиционной чайной церемонии танской эпохи в Сиане
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Показ традиционной чайной церемонии танской эпохи в Сиане 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
Сиань, 18 апреля /Синьхуа/ — В одной из чайных Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, сегодня состоялся показ традиционной чайной церемонии времен династии Тан /618-907/.
Ведущие в одеяниях танской эпохи, используя копии чайной утвари того времени, детально воспроизвели весь ход церемонии, включая заварку, разлив и дегустацию чая.
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