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В Московском суворовском военном училище завершился сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России организованный Главным управлением по работе с личным…
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В Московском суворовском военном училище завершился сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России организованный Главным управлением по работе с личным… 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В сборе приняло участие 126 ведущих отечественных специалистов в области детской психологии и педагогики.
В период с 16 по 18 апреля 2018 г., на базе Московского суворовского военного училища под руководством начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Михаила Барышева проведен сбор психологов довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России.
В сборе приняло участие 126 педагогов-психологов, ведущие отечественные специалисты в области детской психологии и педагогике, преподаватели образовательных организаций России.
В пленарных заседаниях и мастер-классов приняли участие 5 докторов и 14 кандидатов психологических, педагогических и медицинских наук из Федерального института развития образования, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского государственного психолого-педагогического университета, Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя и других образовательных и научных организаций, а также представители общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».
В ходе сбора рассмотрены проблемы профессиональной компетентности педагогов-психологов, психодиагностики, психологичекого сопровождения, профориентации воспитанников.
В ходе 28 теоретических и практических занятий детально обсуждены направления работы по использованию современных приемов изучения психологических особенностей подростков, профилактике девиантного поведения, применению клиент-центрированных, индивидуальных и групповых тренингов в процессе профессионально-личностного развития обучающихся, формы и содержание работы с семьями воспитанников.
Особое внимание было уделено совершенствованию системы поэтапной психофизиологической подготовки воспитанников, направленной на формирование у них необходимых психологических и физических качеств, мотивации для дальнейшего поступления в вузы Минобороны России.
При проведении 11 мастер-классов были рассмотрены вопросы использования современных технологий обеспечения психологической безопасности учебного процесса, форм и методов развития психических познавательных процессов, практически отработаны приемы и способы профилактики профессионального стресса, навыки разрешения межличностных конфликтов у суворовцев (кадет), нахимовцев и постоянного состава образовательных организаций.
Участникам сбора представлены современные и перспективные образцы психодиагностических и психокоррекционных аппаратных средств, научно-методической литературы, образцы учебно-материальной базы Московского суворовского училища.
На защите проектов в рамках деловой игры были подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, профессиональной подготовки педагогов-психологов, проведению сборовых мероприятий и профессиональных конкурсов, развитию материальной базы психологической работы.
По итогам сбора участникам вручены сертификаты о прохождении обучения по теме «Совершенствование работы педагогов-психологов в нахимовских, суворовских училищах и кадетских корпусах» в объеме 32 часов, а 24 наиболее отличившихся отмечены ценными подарками.
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