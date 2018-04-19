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СМИ: Британия намерена запретить продажу одноразовых изделий из пластика
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СМИ: Британия намерена запретить продажу одноразовых изделий из пластика 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Reuters
Великобритания планирует запретить продажу пластиковых трубочек и некоторых других одноразовых изделий из пластика. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра страны Терезы Мэй.
По данным издания, запрет будет объявлен во время встречи глав правительств стран Британского Содружества. Как отмечается, на встрече Британия намерена объявить о выделении около $86 млн на развитие новых технологий, решающих проблему пластика.
"Правительство Великобритании является мировым лидером в этом вопросе, и британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков", — говорится в заявлении Мэй.
При этом, по данным министерства окружающей среды страны, в Великобритании ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.
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