В Красноярске появится новый пост наблюдения за качеством воздуха

По решению регионального министерства экологии в Красноярске будет оборудован еще один пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он появится в Покровке, между домом № 86 по улице Авиационной и домом № 105 по улице Гагарина.

Этот микрорайон сейчас активно развивается, в нем быстро строят все новые и новые дома, и существующих пунктов экоогического мониторинга на него уже не хватает. Новый автоматизированный пост в Покровке сможет измерять содержание в воздухе 16 основных и нескольких специфических загрязняющих веществ.

Планируется организовать два поста экологического мониторинга и на правом берегу. Сейчас для них выбирают места. В Минэкологии отметили, что они будут приобретены на средства Сибирской генерирующей компании, а потом их передадут в краевую наблюдательную сеть, которая сейчас включает восемь автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории.