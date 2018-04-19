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В Красноярске появится новый пост наблюдения за качеством воздуха
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В Красноярске появится новый пост наблюдения за качеством воздуха 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По решению регионального министерства экологии в Красноярске будет оборудован еще один пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он появится в Покровке, между домом № 86 по улице Авиационной и домом № 105 по улице Гагарина.
Этот микрорайон сейчас активно развивается, в нем быстро строят все новые и новые дома, и существующих пунктов экоогического мониторинга на него уже не хватает. Новый автоматизированный пост в Покровке сможет измерять содержание в воздухе 16 основных и нескольких специфических загрязняющих веществ.
Планируется организовать два поста экологического мониторинга и на правом берегу. Сейчас для них выбирают места. В Минэкологии отметили, что они будут приобретены на средства Сибирской генерирующей компании, а потом их передадут в краевую наблюдательную сеть, которая сейчас включает восемь автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории.
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