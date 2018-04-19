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В сквере у площади Кирова построят 20-метровую часовню
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В сквере у площади Кирова построят 20-метровую часовню 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской епархии РПЦ рассказали, что в сквере у площади Кирова в Кировском районе Новосибирска будет построена часовня высотой почти 22 метра — ранее городские власти разрешили использовать этот участок для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов».
Как рассказали корреспонденту НГС в епархиальном управлении, на небольшом участке должна появиться часовня с алтарём в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная».
«Этот образ Божией Матери был явлен в России в день отречения от престола Государя императора Николая II (2/15 марта 1917 года), — пояснил протоиерей Иаков Конкин. — К 100-летию этого события 15 марта 2017 года было приурочено освящение закладного камня в основание часовни, которое совершил в Успенском приходе митрополит Новосибирский и Бердский Тихон».
Архитектором проекта стал протоиерей Вячеслав Шуберт, застройщиком выступает Успенский приход Кировского района. Стройку будут вести на средства прихода и пожертвования.
Начать строительство в Новосибирской епархии планируют в этом году, закончить — ориентировочно в 2020 году, но сроки будут зависеть от финансирования: средства будут направляться по мере поступления, уточнил Конкин.
Поставновление, разрешающее использовать часть сквера у площади Кирова для строительства религиозного объекта, было опубликовано неделю назад. Вместе с участком у площади Кирова РПЦ разрешили строительство на улице Жуковского.
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