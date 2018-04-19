В сквере у площади Кирова построят 20-метровую часовню

В Новосибирской епархии РПЦ рассказали, что в сквере у площади Кирова в Кировском районе Новосибирска будет построена часовня высотой почти 22 метра — ранее городские власти разрешили использовать этот участок для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов».

Как рассказали корреспонденту НГС в епархиальном управлении, на небольшом участке должна появиться часовня с алтарём в честь иконы Пресвятой Богородицы «Державная».

«Этот образ Божией Матери был явлен в России в день отречения от престола Государя императора Николая II (2/15 марта 1917 года), — пояснил протоиерей Иаков Конкин. — К 100-летию этого события 15 марта 2017 года было приурочено освящение закладного камня в основание часовни, которое совершил в Успенском приходе митрополит Новосибирский и Бердский Тихон».

Архитектором проекта стал протоиерей Вячеслав Шуберт, застройщиком выступает Успенский приход Кировского района. Стройку будут вести на средства прихода и пожертвования.

Начать строительство в Новосибирской епархии планируют в этом году, закончить — ориентировочно в 2020 году, но сроки будут зависеть от финансирования: средства будут направляться по мере поступления, уточнил Конкин.