Медкомиссия жителям Охотска обходится в 50 тыс. рублей

Жители Охотского района не могут пройти медицинскую комиссию на право управление автомобилем или для получения разрешения на оружие. Об этом в видеобращении заявил охотчанин Андрей Светышев, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Жители Охотского района не могут пройти водительскую и оружейную комиссии, — рассказал в своём видеообращении Андрей Светышев. — Чтобы это всё пройти, приходится ехать в Хабаровск . Общая стоимость самого прохождения комиссии и затратами на авиабилеты и проживание составляет около 50 тысяч рублей. Проблема заключается в том, что поликлинике Охотского района нет лицензии на проведение медицинских комиссий.

Информацию о невозможности пройти медкомиссию в самом северном районе подтвердили в поликлинике Охотска. Правда, уточнив, что лицензию на этот вид деятельности медицинскому учреждению получить все-таки удалось. Однако когда люди смогут получить эту услугу по месту жительства, пока неизвестно.

— Проблема актуальна не только для Охотска. В Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах аналогичная беда. Особенно болезненна она для охотников-оленеводов, — рассказала руководитель региональной рабочей группы «Общество и власть» Любовь Пассар. — Гражданин, записавший видеообращение, не хочет нарушать законов своей страны, как и большинство жителей края, для которых такие слова как стабильность, безопасность, социальная ответственность — не пустой звук. Люди хотят жить честно и комфортно, но возможности такой, получается, они лишены? Граждане вынуждены становиться браконьерами и нарушителями ПДД.