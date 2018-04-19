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Комплексное производство лотоса и раков в поселке Чжунъян
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Комплексное производство лотоса и раков в поселке Чжунъян 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Суцянь /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже несколько лет на водных угодьях площадью около 700 га в поселке Чжунъян городского округа Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ занимаются выращиванием лотоса и одновременным разведением раков по модели «кооператив плюс производственная база плюс крестьянские дворы».
Новое комплексное производство, запущенное как метод целевой борьбы с бедностью и приносящее более 6000 юаней с 1 му /около 0,07 га/ ежегодного дохода, на сегодняшний день дало возможность жить в достатке более чем 1200 крестьянским семьям.
Суцянь /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже несколько лет на водных угодьях площадью около 700 га в поселке Чжунъян городского округа Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ занимаются выращиванием лотоса и одновременным разведением раков по модели «кооператив плюс производственная база плюс крестьянские дворы».
Новое комплексное производство, запущенное как метод целевой борьбы с бедностью и приносящее более 6000 юаней с 1 му /около 0,07 га/ ежегодного дохода, на сегодняшний день дало возможность жить в достатке более чем 1200 крестьянским семьям.
Суцянь /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже несколько лет на водных угодьях площадью около 700 га в поселке Чжунъян городского округа Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ занимаются выращиванием лотоса и одновременным разведением раков по модели «кооператив плюс производственная база плюс крестьянские дворы».
Новое комплексное производство, запущенное как метод целевой борьбы с бедностью и приносящее более 6000 юаней с 1 му /около 0,07 га/ ежегодного дохода, на сегодняшний день дало возможность жить в достатке более чем 1200 крестьянским семьям.
Суцянь /пров. Цзянсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже несколько лет на водных угодьях площадью около 700 га в поселке Чжунъян городского округа Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ занимаются выращиванием лотоса и одновременным разведением раков по модели «кооператив плюс производственная база плюс крестьянские дворы».
Новое комплексное производство, запущенное как метод целевой борьбы с бедностью и приносящее более 6000 юаней с 1 му /около 0,07 га/ ежегодного дохода, на сегодняшний день дало возможность жить в достатке более чем 1200 крестьянским семьям.
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