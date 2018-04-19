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Разъяренная толпа бросила подозреваемого насильника в клетку с крокодилами. Видео
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Разъяренная толпа бросила подозреваемого насильника в клетку с крокодилами. Видео 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В мексиканском городе Оахака произошли события достойные сценария для фильма в жанре хоррор. Согласно сообщениям местных изданий, одна из городских жительниц стала жертвой изнасилования. Полицейские довольно быстро поймали предполагаемого преступника по указанным приметам. Однако, вместо законного наказания, 20‐летний насильник предстал перед местным «Судом Линча».
Сообщается, что подозреваемый по имени Ясинто содержался под стражей, до того момента пока знакомые и родные пострадавшей не собрали 50 человек. После чего, разгневанные горожане направились к полицейскому участку.
Опасаясь погромов и массовых беспорядков, полицейские «отпустили» молодого человека на улицу. Толпа моментально накинулась на Ясинто и жестоко его избила. Однако гнев возмущения на этом не иссяк и тогда предполагаемого насильника заперли в клетке с живыми крокодилами.
Местные стражи правопорядка не смогли долго наблюдать за происходящем и в итоге вмешались в народное линчевание. Полицейские отогнали всех защитников потерпевшей девушки и вытащили полуживого парня из клетки. Вскоре предполагаемого злоумышленника доставили с серьезными травмами в местную больницу.
Жители африканской республики Малави устроили охоту на местных «вампиров». Подозреваемых «кровопийц» отлавливали по одиночке, забивая их до смерти толпой. Местные полицейские арестовали порядка 140 человек, которые принимали участие в «Судах Линча». Сообщается, что местные экстренные службы не фиксировали никаких потерпевших, пострадавших якобы от  чьих-либо
укусов.
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