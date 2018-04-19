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Трамп рассказал о «схватке с русскими», в которой «погибло много людей»
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Трамп рассказал о «схватке с русскими», в которой «погибло много людей» 

Вести.Ru 46 минут назад
На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп рассказал о жестокой схватке, якобы произошедшей между американцами и русскими несколько недель назад в Сирии. «Это очень печально», — сообщил Трамп и подчеркнул, что в этом сражении между американскими и российскими войсками «погибло очень много людей».
Ранее сообщалось, что во время удара коалиции во главе с США по правительственным силам на Евфрате погибли российские военные, напоминает РИА Новости. Джеймс Мэттис, глава Пентагона, данные о гибели россиян не подтвердил, а представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их дезинформацией. По информации российского министерства иностранных дел, жертвами удара коалиции были граждане РФ и стран СНГ, но ни среди них, ни среди нескольких десятков раненых не было военнослужащих.
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