Возле стадиона во Львове случайно нашли 22 снаряда

Место, где были обнаружены боеприпасы, оградили и выставили там охрану.

Житель Львова во время прогулки возле стадиона «Арена Львов» обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Страшную находку местный житель сделал в среду, 18 апреля, в три часа дня на улице Вернадского.