CNN: экс-модель Playboy вышла из сделки, запрещавшей говорить об интимной связи с Трампом 

"Я рада тому, что достигла договоренности с American Media Inc. на своих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает от контракта, который я, будучи введена в заблуждение, подписала два года назад", — говорится в документе. «Моей задачей с самого начала было восстановление в праве, а не получение финансовой выгоды, и договоренность служит как раз этой цели», — подчеркнула Макдугал.

В феврале журнал The New Yorker сообщил, что ознакомился с восемью страницами текста, написанного рукой Макдугал. Из материалов следовало, что Трамп в 2006-2007 годах изменял супруге с Макдугал. Актриса подтвердила подлинность записей, а позже рассказала об этой якобы имевшей место интимной связи в интервью телеканалу CNN. Супругой американского лидера с 2005 года является уроженка Словении Меланья Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

Макдугал сообщила сотрудникам журнала The New Yorker, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. представители American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал подчеркивала, что, по ее мнению, в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. По данным издания The New Yorker, владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.