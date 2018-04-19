Воспитанники 6-7 классов Уссурийского СВУ прошли экспертизу качества знаний по английскому языку 

Экспертом выступил начальник 1 отдела 1 управления Центра (лингвистического МО РФ) Военного университета подполковник Р. Р. Губайдуллин.
18 апреля в Уссурийском суворовском военном училище прошла экспертиза качества знаний по английскому языку, в ней приняли участие суворовцы 6-7 классов. Экспертом на срезах выступил начальник 1 отдела 1 управления Центра (лингвистического МО РФ) Военного университета подполковник Р. Р. Губайдуллин.
По окончании срезов подполковник Р. Р. Губайдуллин встретился с суворовцами 5,6,7 рот, планирующими поступать в Военный университет.