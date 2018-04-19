Гидропоника превратила бесплодные земли в провинции Ганьсу в высокоурожайный край

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля / Синьхуа / — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай / крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.

Цзюцюань /пров. Ганьсу/, 18 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в городском округе Цзюцюань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ крупные предприятия при участии крестьянских дворов создают высокоэффективные теплицы с солнечным обогревом и экономным потреблением воды.

В теплицах используются солома, коровий навоз и микробные удобрения, из которых готовят гидропонический субстрат, а также применяется система капельного орошения. Благодаря этой современной технологии прежнюю бесплодную землю удалось превратить в высокоурожайный край, где растут экологически чистые овощи и фрукты, а доходы местных крестьян постоянно увеличиваются.