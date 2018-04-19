Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 апр — РИА Новости Крым . Присоединение Крымского полуострова к России определилось ходом кровопролитных русско-турецких войн ХVII-ХIХ веков. После многочисленных поражений Турции , отречения от престола последнего крымского хана Шагин-Гирея, в 8 (19) апреля 1783 года императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи. РИА Новости (Крым) приводит ряд известных и неизвестных фактов того периода.

Медленно, но уверенно достигали цели

Во время войны в 1768-1774 годах, которую развязала Турция, полуостров был важным объектом русских стратегических планов. Войска Российской империи добились победы на дунайском направлении. Несмотря на многочисленные поражения, Турция пыталась вернуть левый берег Дуная. Тогда Вторая русская армия под командованием генерал-аншефа В. М. Долгорукова нанесла сокрушительный удар противнику на левом фланге, на Перекопе и ворвалась в Крым.

Пока Россия и Турция проводит безрезультатные мирные переговоры, работает русская дипломатия. Ее усилиями был заключен договор между Россией и крымским ханом Сахиб-Гиреем, по условиям которого полуостров становился независимым от Турции и находится под покровительством Турции.

Весной 1773 года военные действия начинаются снова. И в этот раз после сокрушительных поражений Турция идет на мирные переговоры, завершившиеся подписанием Кючук-Кайнарджийского договора в июле. В документе говорилось России отходят два города Крыма: Керчь и Еникале. В остальном все в Крыму оставалось по-прежнему: прежняя ханская власть, прежняя администрация, порядки и обычаи.

В 1782 году против последнего крымского хана Шагин-Гирея поднялось все население ханства. Ему пришлось отречься от престола и бежать под защиту русских войск.

Двести тридцать пять лет назад, 8 (19) апреля 1783 года, императрица Екатерина II подписала исторический документ — Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи.

"… и в замену и удовлетворение убытков наших решилися мы взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону. Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными началами подданными"

Манифесту свое время

Особую роль в истории Крыма сыграл государственный деятель, светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический, который вместе с императрицей работал над созданием манифеста и лично руководил присоединением Крымского ханства. Так как Екатерина беспокоилась, что манифест спровоцирует новые военные действия с Турцией, и приведет к вмешательству Европы, документ решили не обнародовать до тех пор, пока присоединение ханства не станет свершившимся фактом. Манифест был помещен в деревянный ящик, обитый железом.

Чтобы присоединение Крыма было легитимным, Потемкин распространил по полуострову «присяжные листы». В документах говорилось, что жители такого-то населенного пункта присягают на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. После того, как Потемкин собрал такие листы с большей части Крыма, манифест императрицы обнародовали. «Присяжные листы» частично сохранились до наших дней и хранятся в государственном архиве в Москве

Манифест был обнародован только 28 июня 1783 во время торжественной присяги крымской знати на вершине скалы Ак-Кая под нынешним Белогорском (тогда Карасубазар).

Через полгода после выпуска манифеста Екатерины II Турции пришлось смириться и подписать «Акт о присоединении к Российской империи Крыма, Тамани и Кубани». Еще через пару месяцев императрица учредила Таврическую область, управление которой доверили Потемкину. Новая область состояла не только из Крымского полуострова, но прилегающих районов Северного Причерноморья и Тамани.

Потемкинские изменения

К концу 1783 года в Крыму отменили внутренние торговые пошлины, восстановили монетный двор в Феодосии . Еще через полтора года порты полуострова освободили от уплаты таможенных пошлин, а таможенная стража перебазировалась за Перекоп. Такие послабления привели к развитию сельского хозяйства в регионе, промышленности и торговли, расширению крымских городов. Вскоре Потемкин приступил реконструкции старых городов и строительству новых.

Именно тогда по «Греческому проекту» появились такие названия городов, как Севастополь , Симферополь, были возвращены древнегреческие имена Феодосии и Евпатории

Масштабное строительство развернулось во многих поселениях — за счет казны возводились здания общественного назначения. Кроме того, крымчанам выдавали ссуды на строительство собственных домов. Население молодого российского региона стремительно росло.

Таврический вояж

Полугодовалое путешествие императрицы по Новороссии, совершенное спустя четыре года после присоединения полуострова к России, было особенно отмечено в Крыму специальными «дорожными знаками». Каждая верста, преодоленная Екатериной, обозначалась специальным треугольным обелиском, а через каждые десять верст водружали каменную «милю» — «круглую пропорционально вытесанную колонну с украшением вроде восьмиугольной капители».