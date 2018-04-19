Ещё
Строительство шоссейных дорог в бедных горных районах уезда Жуншуй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство шоссейных дорог в бедных горных районах уезда Жуншуй 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.
От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.
На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.
ИА Синьхуа: последние новости
Минвостокразвития России делает все возможное для опережающего развития Дальнего Востока Китайские океанологи постигают тайны "кобальтоносной корки" Тихого океана Правительство Индии принимает меры для снижения дефицита ликвидности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»114
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Путин ввел новую меру пресечения207
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Белоруссия столкнет оружие РФ и КНР в Закавказье8
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение