Строительство шоссейных дорог в бедных горных районах уезда Жуншуй

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля / Синьхуа / — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.

Уезд Жуншуй /Гуанси-Чжуанский АР/, 18 апреля /Синьхуа/ — Площадь Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ составляет 4638 кв км, при этом около 85 проц территории расположено в горной местности.

От наличия современной транспортной инфраструктуры в горах Дамяошань напрямую зависят успехи борьбы с бедностью в уезде. В течение последних лет местные власти активно занимаются строительством и модернизацией сельских шоссейных дорог.

На сегодняшний день все 100 проц, или 1215 км, дорог, связывающих административные деревни уезда, приобрели твердое цементное покрытие, а дороги между естественными деревнями зацементированы почти на 70 проц.