Ещё
Меркель собралась попросить у США разрешения не соблюдать санкции к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель собралась попросить у США разрешения не соблюдать санкции к России 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Канцлер и министр финансов Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц намерены попросить Белый дом освободить немецкие компании от соблюдения новых антироссийских санкций, сообщают источники в Германии.
Этот вопрос Меркель и Шольц планируют поднять в ходе своих визитов в США по просьбе промышленных концернов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
В частности, новые санкции против России угрожают бизнесу Siemens, Daimler и Volkswagen. Санкции США могут обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро.
Минфин США может дать компаниям соответствующие разрешения, хоть это и не является обычной практикой.
Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.
В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Правда, пока американцы своим новым законом ни разу не воспользовались.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Симоньян на шведском ТВ уличила Макрона во лжи Делегация Хорватии прервала визит в Сербию из-за растоптанного флага МГЕР создаст «группы быстрого реагирования» на уличные акции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»97
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля61
Путин ввел новую меру пресечения196
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Поляки избили белорусов за русский язык48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение