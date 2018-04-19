Меркель собралась попросить у США разрешения не соблюдать санкции к России 

Канцлер и министр финансов Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц намерены попросить Белый дом освободить немецкие компании от соблюдения новых антироссийских санкций, сообщают источники в Германии.
Этот вопрос Меркель и Шольц планируют поднять в ходе своих визитов в США по просьбе промышленных концернов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
В частности, новые санкции против России угрожают бизнесу Siemens, Daimler и Volkswagen. Санкции США могут обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро.
Минфин США может дать компаниям соответствующие разрешения, хоть это и не является обычной практикой.
Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.
В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно ему, США могут наказывать любых клиентов российского ВПК в любой стране мира в случае заключения крупных сделок. Правда, пока американцы своим новым законом ни разу не воспользовались.