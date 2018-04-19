Во время репетиций парада ко Дню Победы перекроют центр Владивостока

Во Владивостоке в связи с проведением репетиций парада в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 18 апреля по 7 мая на ряде центральных улиц города будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Так, 20 апреля с 3.30 до 6.00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

Движение и парковка транспортных средств 25, 27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21.00 до 00.00 будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

Генеральная репетиция парада состоится 7 мая с 21.00 до 00.00. В указанное время движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог: