Итальянская Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций 

Итальянская энергетическая компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с «Роснефтью», несмотря на введение новых санкций против РФ со стороны США. Об этом со ссылкой на главного управляющего итальянской компании Клаудио Дескальци сообщило агентство Рейтер, передает ТАСС. «Нам нужно понять, почему расширились санкции, и как они будут применяться, но мы не прекращаем отношения с „Роснефтью“, — сказал Дескальци.
Компания Eni — один из стратегических партнеров „Роснефти“ в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.