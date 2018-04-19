Ещё
Итальянская Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итальянская Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций 

BFM.RU 1 час назад
Итальянская энергетическая компания Eni не планирует выходить из совместных проектов с «Роснефтью», несмотря на введение новых санкций против РФ со стороны США. Об этом со ссылкой на главного управляющего итальянской компании Клаудио Дескальци сообщило агентство Рейтер, передает ТАСС. «Нам нужно понять, почему расширились санкции, и как они будут применяться, но мы не прекращаем отношения с „Роснефтью“, — сказал Дескальци.
Компания Eni — один из стратегических партнеров „Роснефти“ в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.
BFM.RU: последние новости
Судмедэксперты расследовали странную смерть в СИЗО инженера Пшеничного Россия продлила разрешения на транзитные перелеты авиаперевозчикам США РФ заверила, что не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»98
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля61
Путин ввел новую меру пресечения196
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Поляки избили белорусов за русский язык48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение