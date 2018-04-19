Итальянская Eni не прекращает сотрудничество с «Роснефтью» из-за новых санкций

Компания Eni — один из стратегических партнеров „Роснефти“ в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей. В декабре 2017 года на шельфе Черного моря компании начали совместное бурение.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.