Аналитики заявили о росте популярности «колумбайн-сообществ» в Сети

Подростки в России потеряли интерес к игре «Синий кит», но вместо этого стали все больше увлекаться материалами, посвященными нападению на американскую школу «Колумбайн», которое в 1999 году было совершено двумя старшеклассниками. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». По словам руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, сейчас количество публикаций, посвященных этой теме, достигает 10 тыс. только в аккаунтах столичных школьников. Это практически в сто раз больше, чем в ноябре 2017-го года. При этом в администрации «ВКонтакте» сомневаются, что данные аналитиков соответствуют действительности. Ранее из соцсети было удалено девять «колумбайн-сообществ», а также опасные материалы еще в четырех группах. В Роскомнадзоре на запрос о ситуации не смогли дать оперативных комментариев.

«Необходимость оперативной блокировки данных сообществ очевидна. Их тематика — пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками», — сообщали в ведомстве ранее.