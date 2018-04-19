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Аналитики заявили о росте популярности «колумбайн-сообществ» в Сети
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Аналитики заявили о росте популярности «колумбайн-сообществ» в Сети 

Хабаровский край сегодня 57 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Подростки в России потеряли интерес к игре «Синий кит», но вместо этого стали все больше увлекаться материалами, посвященными нападению на американскую школу «Колумбайн», которое в 1999 году было совершено двумя старшеклассниками. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». По словам руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, сейчас количество публикаций, посвященных этой теме, достигает 10 тыс. только в аккаунтах столичных школьников. Это практически в сто раз больше, чем в ноябре 2017-го года. При этом в администрации «ВКонтакте» сомневаются, что данные аналитиков соответствуют действительности. Ранее из соцсети было удалено девять «колумбайн-сообществ», а также опасные материалы еще в четырех группах. В Роскомнадзоре на запрос о ситуации не смогли дать оперативных комментариев.
«Необходимость оперативной блокировки данных сообществ очевидна. Их тематика — пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками», — сообщали в ведомстве ранее.
18 апреля в школе башкирского города Стерлитамак подросток напал с ножом на учительницу и одноклассницу. После этого он разлил горючее, поджег класс и попытался покончить с собой. Напавший и трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По некоторым данным, подросток увлекался темой убийства в школе «Колумбайн». Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Башкирский «Колумбайн»
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