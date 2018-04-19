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Искусственные сакуры, находящиеся в центре Москвы, уберут в мае
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Искусственные сакуры, находящиеся в центре Москвы, уберут в мае 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Про уборку стало известно на форуме «Городской парк-2018».
Искусственные сакуры, сделанные из пластика, будут убраны в середине следующего месяца. Про то, что будет произведена уборка сакуры в центре столицы, информирует руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
— У нас в апреле, особенно в середине, ничего не цветет, нам нужно было создать праздничную атмосферу к Пасхе. Когда все зацветет в Москве, это будет в мае традиционно, эти деревья будут сами по себе не нужны, — приводит РИА Новости его заявление.
Кроме того, Антон Кульбачевский отмечает, что установка искусственной сакуры в Москве — временное явление.
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