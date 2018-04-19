В Калининграде стартовал капремонт первых в этом году объектов культурного наследия

Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Работы стартовали на доме № 164-172 на Московском проспекте. В настоящее время здесь выставлены леса, начата отбивка штукатурки. Проектом предусмотрена расчистка кирпича на цоколе здания. Помимо ремонта фасада, будет полностью отремонтирована крыша, произведена замена внутридомовой инженерной системы электроснабжения, которая относится к общему имуществу собственников.

«Главная проблема на сегодня — это примыкание электрических сетей к зданию, от которых питаются рядом стоящие торговые павильоны. Кабель не уложен в трассы прохождения должным образом, что, в первую очередь, небезопасно. Во-вторых, подрядчик не имеет права самостоятельно их перевешивать даже на время производства работ. Управляющая компания, осуществляющая обслуживание дома, ведет работу с ресурсоснабжающей организацией по урегулированию ситуации, — пояснила руководитель Фонда Оксана Астахова . — Есть еще ряд вопросов, которые пока не позволяют приступить к работам полноценно. Однако подготовительные строительные мероприятия завершены. Также до конца недели будут направлены официальные письма и запросы, которые позволят решить все сложности».

Жилое здание из красного кирпича с рельефом «Трубящий олень» построено в 1929 году. На первом этаже действовал семейный ресторан «У оленя» с кафе и танцзалом, а вход украшала фигура животного работы немецкого скульптора Георга Фуга. В ходе боевых действий в 1944-1945 годах дом получил значительные повреждения.

Напомним, что в 2018 году предусмотрен капитальный ремонт 55 домов-объектов культурного наследия общей площадью около 45 тыс. кв. м. В этих домах проживает более 1,4 тысячи человек.

Фото: пресс-служба регионального правительства