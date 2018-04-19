Во Владивостоке отдых в бане закончился вызовом полиции

В ночное время в полицию позвонил мужчина и сообщил о полученных супругой телесных повреждениях. По словам горожанина, они отдыхали в одной из бань в пригороде, когда в парилке неожиданно лопнула лампочка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В результате случившегося разлетевшиеся осколки стекла ранили его молодую супругу, которая с множественными порезами обратилась за медицинской помощью.

После оказания помощи девушку отправили домой, а по факту несчастного случая сотрудники полиции проводят проверку. Не исключено, что владелец бани возместит пострадавшим причиненный моральный и физический ущерб.